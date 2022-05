Parma Città Pubblica, ecco la lista che sostiene Roberta Roberti

«Siamo l'alternativa concreta per Parma e crediamo che scelte coraggiose trasformino l'emergenza in opportunità».. La candidata sindaca Roberta Roberti ha presentato al parco Bizzozero i candidati consiglieri della lista Parma Città Pubblica. Trentadue nomi che arrivano dalle più diverse esperienze di impegno civico nelle associazioni, nei comitati, nelle organizzazioni politiche e sindacali, nel volontariato.

«Lo sguardo femminile si traduce in una scelta precisa: la prevalenza di donne in lista, 17 su 32 - spiega la candidata Roberti - Per noi “Insieme Parma si cura” non è solo uno slogan, ma un progetto in cui crediamo fortemente: cura della città, delle persone, dell’ambiente e degli animali. Diamo ai nostri giovani una vera speranza per il futuro!».

Parma Città Pubblica nasce come laboratorio di partecipazione. «Parma ha bisogno di capovolgere il suo approccio al futuro. - commentano i candidati - E’ evidente che le ricette sperimentate fino ad ora siano inadeguate dal punto di vista ambientale e sociale. Crediamo che il cambiamento della città vada progettato insieme: le decisioni devono partire dal dialogo con i cittadini. I processi partecipativi, infatti, sono l'unica garanzia per la tutela dell'interesse pubblico. E' indispensabile coinvolgere la cittadinanza prima di definire funzioni e destinazioni dei diversi spazi che devono restare pubblici».

Capolista di Parma Città Pubblica è Andrea Torreggiani, che ha collaborato anche alla fondazione della Rete Parma a Dimensione Umana e allo sviluppo di iniziative come la Campagna per la Qualità dell’Aria a Parma.

Tra i nomi in lista quello dello storico avvocato parmigiano Arrigo Allegri, difensore da sempre del patrimonio artistico e culturale della città sia come presidente di Monumenta Onlus che come semplice cittadino.

I candidati

Andrea Torreggiani

Franca Manzini

Elisabetta Mora

Luca Bersellini

Anna Gussoni

Fabrizio Leccabue

Sara Ferraglia

Daniele Urbanetto

Sara Conversi

Elisa Rasori

Lorenzo Urbanetto

Federica Barbacini

Luca Prada

Nadia Bocchi

Andrea Mora

Gabriella Giuliani

Arrigo Allegri

Giorgia Delledonne

Mario Brandini

Francesco Caffarra

Chiara Delucchi

Noa Ducati

Elia Brindani

Carla Cavallini

Edilberto D’Agostino

Amijeta Nurcia

Gabriele Iori

Mirella Pellizzoni

Francesco Gaiani

Elena Campari

Patrizia Sicurezza

Angelo Marastoni