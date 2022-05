I candidati della lista di Michele Guerra: età media 34 anni - Foto

“Lo sguardo al futuro ha radici profonde”: questo il claim scelto dalla lista civica in sostegno alla candidatura di Michele Guerra come sindaco di Parma.

“Il futuro è quello che oggi vedo negli occhi dei miei compagni di strada, nella loro voglia di essere parte di questo tempo lungo, di mettere la loro intelligenza, la loro competenza e il loro volto al servizio della città che ci osserva. Della città che, come è accaduto a me, li ha guardati e li ha fatti innamorare e che ora li invita, in un impegno civico e pubblico, a restituire, ad agire, a dimostrarle il proprio amore”, commenta così il candidato sindaco Michele Guerra, presentando il simbolo e la composizione della lista “Michele Guerra Sindaco” per le elezioni del 12 giugno 2022, alla Cantina Canistracci.

32 i candidati al Consiglio Comunale, per un’età media di 34 anni, tra figure di grande esperienza e giovani inseriti in diversi mondi della città, pronti a dare il loro contributo con entusiasmo ed energia alla campagna prima, e all’azione consigliare ed amministrativa poi. Ci sono parmigiani da generazioni e “nuovi parmigiani”, arrivati da altre città italiane e dall’estero, che qui si sono sentiti a casa, portando valori e arricchimento culturale. Nel corso della conferenza, il Candidato Sindaco Guerra, ha dato la parola a tutti i candidati presenti.

“Le loro esperienze, le loro professioni, il loro talento – conclude Michele Guerra – rappresentano i tanti volti di Parma”.

La lista dei candidati.

Emma Nicolazzi Bonati, 18 - studentessa

Ferdinando Sandroni, 70 - pensionato

Elisa Maria Pia Ambra, 23 - studentessa

Davide Antonelli, 32 - UISP

Marco Boselli, 61 - coordinatore 118

Giancarlo Buccarella, 46 - avvocato

Maria Giulia Corazza, 24 - studentessa

Manuela Di Fabio, 40 - psicologa ASP

Giancarlo Garavaldi detto Genki, 48 - libero professionista

Gianluigi Giacomoni, 59 - operatore culturale

Saba Giovannacci, 42 - dipendente EFSA

Umberto Guidoni, 39 - attivista

Davide Lazzeroni, 40 - cardiologo

Martina Lossi, 24 - producer

Giacomo Marzi, 33 - musicista

Sandra Mazzieri, 37 - educatrice

Nicolò Montali, 24 - studente e musicista

Ehoussoua Rebecca Niazou, 24 - studentessa

Antonio Nouvenne, 44 - medico

Joy Temiloluwa Olayanju detta Joy, 20 - studente e coordinatrice sardine Parma

Roberto Rodio, 38 - giornalista sportivo

Beatrice Rossi, 35 - Gestrice locale culturale

Marco Rossi Del Chicca, 30 - sportivo

Francesco Sansone, 19 - studente

Costanza Siragusa, 22 - project manager

Sara Sky Schutte detta Sara Sky, 43 - impiegata

Chiara They, 22 - studentessa e sportiva

Francesco Ughetti, 52 - insegnante di educazione fisica

Ioana Verbancu, 43 - avvocato

Jacopo Villa, 38 - impiegato

Isotta Violanti, 26- musicista

Leonardo Spadi, 24 - consigliere comunale