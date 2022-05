I candidati di Italia al Centro per Pietro Vignali

"Competenza, concretezza, progettualità per far tornare a splendere Parma". Italia al Centro, che si presenta alle elezioni nella lista dei moderati di centrodestra a sostegno di Pietro Vignali insieme a Forza Italia, Noi con l'Italia, Popolo della Famiglia e Partito europeo liberale, presenta così i propri candidati.

"Sosteniamo convintamente la candidatura di Pietro Vignali per far tornare Parma ad essere un'eccellenza - commenta Francesca Gambarini, coordinatore regionale di Italia al Centro -. Abbiamo messo insieme una squadra formata da giovani, la classe dirigente del futuro, e da persone esperte e dalla competenza riconosciuta nel loro settore. Noi badiamo ai fatti, non agli slogan e porteremo nella coalizione la nostra sensibilità a temi quali il lavoro, la fiscalità, il commercio e le infrastrutture".

"Come coordinatore devo dire che ho trovato molto entusiasmo fra i candidati e fattiva collaborazione nelle indicazioni per la stesura del programma elettorale comune - aggiunge Paolo Buzzi, coordinatore della lista -. Mi auguro sia una gara elettorale basata sui temi di interesse della città e non su personalismi o pregiudizi".

I candidati di Italia al Centro, inseriti nella lista dei moderati di centrodestra, sono Leonardo Cassinelli, Rosanna Casaroli, Giada Fontana, Paolo Detullio, Gianfranco Simonetti, Antonio Giuliano e Cristina Benassi.