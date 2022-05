Esclusioni e riammissione: dopo un altro sorteggio, ecco il nuovo ordine delle liste (e dei candidati) sulla scheda

Con il ritorno in corsa, la scorsa settimana con la sentenza del Tar, di Generazione Parma, la commissione elettorale circondariale ha organizzato una nuova estrazione per definire la posizione dei candidati e dei simboli sulla scheda elettorale. L'ordine definito dalla prima estrazione non è più valido, in quanto non conteneva la lista dei giovani a sostegno di Dario Costi, all'epoca ancora sub iudice.

Ecco l'ordine

Giampaolo Lavagetto (Per Parma 2032)

Marco Adorni (L'Altra Parma)

Andrea Bui (Potere al Popolo, Rifondazione Pci)

Michele Guerra (Pd, Effetto Parma, Onda, Michele Guerra sindaco, Cantiere riformista, Parma - La sinistra coraggiosa)

Priamo Bocchi (Fratelli d'Italia)

Gaetano Vilnò (Noi siamo davvero

Enrico Ottolini (Europa verde)

Luca Galardi (3V)

Pietro Vignali (Vignali sindaco, Berlusconi per Vignali, Lega, Sicurezza e decoro, Ambiente e salute)

Dario Costi (Civiltà parmigiana, Un progetto di comunità, Ora, Generazione Parma)