Aperture straordinarie del Duc per i documenti necessari al voto

In vista delle prossime consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, il Duc assicurerà alcune aperture straordinarie per garantire i seguenti servizi: rilascio tessere elettorali; rilascio delle etichette adesive a seguito di aggiornamento di indirizzo; ritiro delle carte di identità in consegna per i cittadini che hanno ricevuto la comunicazione da parte del Comune; rilascio della carta di identità esclusivamente per gli elettori sprovvisti di qualsiasi documento utile per esprimere il voto.

Oltre che nei consueti orari di apertura, gli sportelli rimarranno quindi aperti, solo per il servizio elettorale e per gli adempimenti di cui sopra: venerdì 10 e sabato 11 giugno dalle 8 alle 19; domenica 12 giugno dalle 7 alle 23.