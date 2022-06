Animali, le associazioni chiedono garanzie ai candidati sindaco

Le associazioni animaliste hanno preparato un programma da sottoporre ai candidati sindaco: «Parma, i suoi animali, la sua biodiversità». Il programma è stato sottoscritto da 9 candidati: Marco Adorni, Priamo Bocchi, Dario Costi, Luca Galardi, Michele Guerra, Giampaolo Lavagetto, Enrico Ottolini, Pietro Vignali e Andrea Bui. Molti di loro lo hanno integrato con osservazioni e promesse.

Il sindaco

Ecco il documento delle associazioni: «Il sindaco quale primo responsabile di tutti gli animali del territorio ha il dovere di tutelarli, in particolare quelli in situazioni di disagio e abbandonati, dotando il Comune di una organizzazione che garantisca il loro benessere. Facciamo in modo che Parma sia considerata una città civile anche sotto questo profilo».

Ufficio e commissione

«L'ufficio benessere animale: è necessario affidarne la gestione a personale competente e sensibile, con dotazione economica adeguata alle sfide che deve sostenere, spesso in emergenza ed una diversa organizzazione che tenga conto della delicatezza dei temi. E’ necessario favorire la partecipazione attiva delle associazioni di volontariato animalista ed ecologista, con appuntamenti ravvicinati, anche di verifica dell'attuazione dei programmi, del rispetto delle procedure e del benessere degli animali ospiti nelle strutture comunali. E’ necessario che nella commissione comunale degli animali partecipino sia rappresentanti dei volontari del Polo animali sia delle associazioni. E’ necessario individuare percorsi snelli e certi per affrontare con immediatezza e risolvere le situazioni di emergenza, pur nel rispetto delle leggi».

I gattili

«In vista del prossimo bando per l'affidamento del Polo animali, non dovrà essere preclusa la possibilità di partecipazione anche alle associazioni che presentino requisiti idonei. Particolare attenzione andrà rivolta alla gestione dei gattili, sia dal punto di vista veterinario che alla cura e manutenzione degli spazi, dando garanzia di piena operatività al servizio veterinario interno, con fornitura rapida di farmaci e presidi sanitari necessari e controlli adeguati sull’operatività dei gestori delle strutture».

Il randagismo

«Sul territorio comunale, per contrastare il deprecabile fenomeno del randagismo felino, è indispensabile rilanciare la gestione delle colonie feline, attraverso la collaborazione con le associazioni, il sostegno concreto ai referenti di colonia anche per la cattura dei gatti, il controllo e le sterilizzazioni costanti. E’ pure necessario promuovere la microchippatura dei gatti. Va favorito un piano di sostegno alle persone in difficoltà per sterilizzazioni e spese veterinarie, anche attraverso convenzioni con ambulatori privati, con particolari attenzioni agli adottanti di canili e gattili, in special modo per animali anziani o bisognosi di cure speciali».

Aree cani

E’ necessario revisionare e mantenere le aree cani in modo adeguato, per garantire la sicurezza degli animali e delle persone. Nei giardini pubblici rendere disponibili fontanelle per l'acqua e cestini per la raccolta delle deiezioni e le fontane pubbliche già esistenti nella città siano rese attive».

Circhi e verde pubblico

«Ribadiamo la necessità di limitare quanto più possibile sul territorio l'attendamento di circhi o qualsiasi altro spettacolo o esibizione con animali che, ridotti in quello stato, sono una visione diseducativa oltre che eticamente inaccettabile. Per il rispetto della biodiversità urbana, applicazione rigorosa dei regolamenti esistenti nei lavori di gestione e ripristino del verde pubblico, evitando interventi nei periodi delicati per la vita di uccelli e di altri animali selvatici e nelle ristrutturazioni degli edifici, per evitare la distruzione dei nidi e dei potenziali siti di riproduzione».