Partono i colloqui per il ballottaggio fra Guerra e Vignali

Un candidato in difesa del vantaggio, l’altro che deve cercare una rimonta che sarebbe clamorosa. Il giorno dopo lo scrutinio Parma si comincia, con i colloqui fra le varie forze politiche, a preparare il ballottaggio dove il candidato del centrosinistra, Michele Guerra, forte del 44% preso al primo turno, non può che partire con i favori del pronostico. Il suo avversario, l’ex sindaco Pietro Vignali, sostenuto da Forza Italia e Lega, si è infatti fermato al 21%. In linea teorica può contare sul 7,5% preso dal candidato di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi, anche se nel centrodestra, al momento, non si è parlato di apparentamenti formali: per farlo, nel caso, c'è tempo fino a domenica.

Sempre in linea teorica, è molto più vasto il bacino dove potrebbe pescare Guerra: Dario Costi, candidato civico sostenuto anche da Carlo Calenda, ha preso un non trascurabile 13%: nella prossima consiliatura sarà all’opposizione, ma dalle prime dichiarazioni post voto è evidente che sia lui, sia il suo elettorato, guardano con maggiore benevolenza a Guerra che non a Vignali. Come pure i due candidati di Europa Verde e Potere al Popolo/Rifondazione, che hanno entrambi superato lo sbarramento dell’3%, mettendo insieme l’8%: elettori che, se andranno a votare al secondo turno, difficilmente voteranno per il candidato del centrodestra.