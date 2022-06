Fdi ha deciso: al ballottaggio si schiera con Vignali

Al ballottaggio di Parma Fratelli d’Italia, che al primo turno si era presentata con una candidatura autonoma, sosterrà il candidato di centrodestra Pietro Vignali. A ufficializzarlo il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Parma, Federico De Belvis.

«Fratelli d’Italia a Parma - dice - come nel resto d’Italia, è alternativa al Pd e alle sinistre. Al ballottaggio sosterremo Vignali con determinazione e invitiamo i nostri elettori e simpatizzanti a fare altrettanto. Facciamo questo appello senza aver preventivamente trattato o chiesto alcunché in caso di vittoria. Lo facciamo semplicemente con la coerenza che ci contraddistingue e con il senso di responsabilità di essere il primo partito di centrodestra anche in città grazie all’impegno e al risultato al primo turno di Priamo Bocchi. Intanto proviamo a vincere a Parma, il giorno dopo aver vinto troveremo insieme il modo per coinvolgere tutti coloro che hanno dato una mano».

Vignali (che al primo turno ha preso il 21% sostenuto da Lega e Forza Italia) se la vedrà al ballottaggio con Michele Guerra, delfino di Federico Pizzarotti, appoggiato da una coalizione larga di centrosinistra, che ha preso il 44%.