Bagno di folla sullo Stradone per Salvini a Parma: "Gli anni di Vignali ricordati e rimpianti" - Foto e Video

"Gli anni di Vignali sono ricordati e rimpianti", "abbiamo scelto uno che il sindaco lo ha fatto e lo ha fatto bene", tappa pre-elettorale a Parma del leader della Lega Matteo Salvini, questo pomeriggio al Peter Pan, sullo Stradone. Salvini a 360° su vari temi si è soffermato in modo particolare sulla sicurezza "Parma deve riconquistarsi i suoi spazi" e ha annunciato un evento nazionale il 20 giugno, proprio nella nostra città, legato al Made in Italy, di cui "Parma rappresenta con i suoi prodotti un'eccellenza in Italia e nel mondo".