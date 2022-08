Pizzzarotti (con Renzi): "Terzo polo con Calenda, ci credo". E punta al 10%

Ha annunciato di correre alle prossime elezioni con Italia Viva nel giorno in cui è maturato lo strappo Calenda-Letta e anche se l’annuncio era già programmato definisce la situazione «una coincidenza interessante» e si augura che il leader di Azione scelga di correre con loro creando il Terzo polo. Lo sostiene nelle interviste a 'Qn' e a 'Il Corriere della serà l’ex sindaco di Parma, oggi con la Lista civica nazionale, Federico Pizzarotti. «Il dialogo con Renzi è partito dopo che il Pd ha offerto spazio alla mia lista solo se mi aggregavo a Luigi Di Maio», evidenzia. Renzi «ci ha dato ascolto. Avevamo già l’idea di presentare il simbolo della lista unitaria con Renzi quando è arrivata la variabile Calenda». E proprio sulla decisione presa dal leader di Azione, precisa. «Sui contenuti dello strappo sono d’accordo. Ma non ho condiviso il modo: quelle contraddizioni nel campo costruito da Letta c'erano già. Non avrebbe dovuto entrare nella coalizione e basta. Il balletto 'entro, esco' poteva evitarlo e costruire, da subito, con noi il Terzo polo». E su questa ipotesi non esclude che si potrebbe correre con «un unico simbolo con la Lista civica nazionale, Italia Viva e Azione». «Credo che la lista unica sia la soluzione migliore - osserva - ma nelle prossime ore capiremo il tipo di alleanze». Pizzarotti punta al 10%: «I sondaggi verosimilmente calcolavano un 10%. Ma va capito ad oggi se il balletto di Calenda può aver intaccato una parte di elettorato».

«Però credo che avendo, da una parte, una destra-destra-centro e, dall’altra, un sinistra dove la parte moderata è residuale, rappresentata dai soli Di Maio e Tabacci, la doppia cifra per un Terzo polo che non si riconosce nei due schieramenti sia raggiungibile».