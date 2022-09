Camera: l'Emilia Romagna è la regione con l'affluenza più alta, al 23% alle 12

E’ l’Emilia-Romagna la regione con l'affluenza maggiore alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 12, con dati complessivi di 7.846 Comuni su 7.904 (19% l'affluenza media italiana). Dalla piattaforma del Viminale si evince che in Emilia-Romagna - con dati di 330 Comuni su 330 - ha votato il 23,47% degli aventi diritto, in lieve aumento rispetto alla precedente tornata elettorale (22,7%). La Campania la regione in cui finora si è votato meno: 12,5% con dati di 545 Comuni su 550.