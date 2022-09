Vignali: "Il mio risultato è il migliore in regione"

Sospeso tra la soddisfazione per il risultato personale ottenuto in questa elezione («ho ottenuto la miglior percentuale di Forza Italia in regione») e l'incertezza sul possibile ingresso in Parlamento, che verrà probabilmente sciolta soltanto oggi.

E' la situazione di Pietro Vignali, capolista al proporzionale nel collegio parmigiano per Forza Italia, che ci tiene a sottolineare il risultato conseguito: «Partendo da una situazione in cui il partito di fatto non ha referenti sul territorio nel mio collegio ho ottenuto il risultato più alto della regione e a Parma ho anche superato la Lega, senza contare che in molti comuni della provincia Forza Italia è andata in doppia cifra, a partire da Medesano, il mio comune di origine, dove ho ottenuto il 10,1%». Vignali ricorda che «ho girato in lungo e in largo per il territorio e nei paesi e alla fine il risultato ha premiato questo mio sforzo. La media regionale di Forza Italia è del 5,83% e a Parma città siamo arrivati al 6,56%, superando la Lega e quasi triplicando i voti ottenuti alle elezioni comunali dalla lista del partito, mentre in provincia la media è del 7 per cento con preferenze superiori rispetto a quelle del Senato. Credo che questa sia la testimonianza che andando in mezzo alle persone si possa ottenere il loro consenso». Vignali, in attesa del responso che ariverà dal Viminale, sottolinea poi che «Parma ha necessità di essere rappresentata con autorevolezza anche in Parlamento per portare avanti quelle che sono le proprie necessità e che il centrosinistra ha sempre messo in second'ordine rispetto ad altre zone dell'Emilia-Romagna. Se fossi eletto ripeto quello che ho detto in campagna elettorale: sarò un ambasciatore di Parma nelle istituzioni romane e lavorerò a favore di tutti i cittadini del territorio senza alcuna eccezione». g.l.z.