Reggio Emilia, minaccia di morte la ex in videochiamata, denunciato

Ha minacciato di morte l’ex compagna, mostrandole un coltello in videochiamata. Per questo un 35enne residente nel Reggiano è stato denunciato dai carabinieri alla Procura, che ha chiesto e ottenuto dal gip l'applicazione della misura del divieto di avvicinamento e di comunicazione con lei, nonchè l’obbligo di dimora nel suo Comune.



Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo non accettava il fatto che lei lo avesse lasciato da un anno. Da febbraio ha cominciato a tempestare la donna - una 40enne di Reggio Emilia - con telefonate, messaggi di testo o vocali, ma anche videochiamate di notte. In una di queste si è ritratto con un coltello, dicendole che l’avrebbe colpita alla pancia e sul viso per poi togliersi la vita. La vittima ha quindi deciso di raccontare tutto in caserma, spiegando che durante la loro convivenza, a causa della gelosia dell’uomo, aveva subito anche dei maltrattamenti fisici e per questo aveva messo fine alla loro relazione.