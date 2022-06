Castelfranco Emilia, due donne trovate morte in casa, colpite da arma da fuoco

Due donne, una sulla cinquantina e l'altra poco più che ventenne, trovate senza vita in casa e morte per colpi di arma da fuoco. E’ quanto scoperto questa mattina nel territorio del comune di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, in una zona di aperta campagna.

Secondo i primi dettagli che si hanno in merito all’accaduto, il rinvenimento dei due cadaveri sarebbe avvenuto dopo un intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto proprio per aprire la porta dell’abitazione. Non è escluso che le due siano rispettivamente madre e figlia.