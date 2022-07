A Reggio Emilia una processione "di riparazione" per il Gay Pride

Una processione di riparazione per il Gay Pride si terrà a Reggio Emilia il 2 luglio. Lo comunica il comitato «Beata Giovanna Scopelli», non nuovo a questo tipo di iniziative. Monsignor Carlo Maria Viganò, l’ex Nunzio apostolico negli Stati Uniti d’America, nemico numero uno di Papa Bergoglio al quale è arrivato a chiedere le dimissioni, «ha inviato la sua benedizione alla processione di riparazione del 2 luglio, incoraggiando tutti a partecipare in presenza», fa sapere lo stesso comitato.



La processione vedrà la partecipazione di diversi sacerdoti e sarà guidata da don Daniele Di Sorco, sacerdote ultra-tradizionalista, cresciuto nelle fila dei Francescani dell’Immacolata e ordinato dai Lefebvriani nel 2019. Il supporto tecnico e mediatico alla processione è fornito da Radio Spada e «Cronache di Cielo e Terra».

«I reverendi sacerdoti che volessero partecipare liturgicamente alla processione, e non lo avessero ancora comunicato, sono pregati di presentarsi in talare nera, cotta e berretta, senza stola. Ai fedeli, nonostante il caldo, è raccomandato un abbigliamento consono all’atto liturgico», si legge nell’invito alla «processione di riparazione».

Nella foto: un momento del Pride di Parma