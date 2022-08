Castell'Arquato, cade dal balcone e fa un volo di 5 metri: bimbo di 2 anni gravissimo al Maggiore di Parma

E’ gravissimo un bambino di 2 anni che oggi pomeriggio è caduto da una scala sul balcone di casa, precipitando per 5 metri. L’infortunio domestico è accaduto a Castell'Arquato, in provincia di Piacenza. A lanciare l’allarme sarebbero stati i genitori del piccolo, di origine straniera, una volta che si sono resi conto dell’accaduto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118: il bimbo avrebbe riportato ferite gravissime, pare anche al capo, ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma. Indagano sulla dinamica i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda.