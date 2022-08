Ritrovata viva un'anziana dispersa sull'Appennino Reggiano. Ha passato la notte sotto una roccia mangiando mirtilli

E’ stata ritrovata viva, stamattina intorno alle 8, la 78enne che era scomparsa da ieri mattina sull'Appennino Tosco-Emiliano, tra Passo del Cerreto e Fivizzano, mentre stava cercando funghi. Sta bene, è in buono stato di forma e avrebbe rifiutato anche il ricovero in ospedale.

Dalle prime informazioni raccolte dai soccorritori, la donna avrebbe trascorso la notte trovando riparo sotto una roccia e si sarebbe alimentata cibandosi di mirtilli trovati in zona. La donna (residente a Pietrasanta) aveva perso l’orientamento a causa del maltempo - con vento, pioggia e fitta nebbia - che si è abbattuto ieri sul crinale.