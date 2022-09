Bonaccini: "La pillola abortiva Ru486 sarà distribuita nei consultori della Regione"

La pillola abortiva Ru486 «verrà distribuita in Emilia-Romagna dalla prossima settimana». Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, ospite di "Otto e Mezzo" su La7, riferendosi alla distribuzione nei consultori della regione.

La pillola abortiva Ru486 - diversa dalla pillola «del giorno dopo» - si può al momento prendere solo in strutture sanitarie: in Emilia-Romagna in day hospital dal 2005 e da fine 2021 in ospedale anche in regime ambulatoriale.La pillola abortiva Ru486 «verrà distribuita in Emilia-Romagna dalla prossima settimana». Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, ospite di "Otto e Mezzo" su La7, riferendosi alla distribuzione nei consultori della regione.

