Muore in scooter nel reggiano, la moglie ricoverata al Maggiore: è grave

Un uomo è morto in un incidente stradale a San Martino in Rio, nel Reggiano. La vittima, un 64enne, si trovava alla guida di una scooter, sul quale era seduta anche la moglie rimasta gravemente ferita e trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverata in prognosi riservata in Rianimazione.

Il motorino si è scontrato con una Fiat Panda, guidata da un uomo rimasto lievemente ferito. Marito e moglie sono stati sbalzati violentemente a terra, finendo in un fossato ai margini della carreggiata in via Rubiera, nella frazione di Stiolo di San Martino in Rio. Sul posto oltre al personale del 118, anche i vigili del fuoco e la polizia locale che indaga per ricostruire la dinamica.