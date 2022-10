Correggio, estorce denaro ai genitori per comprarsi la droga, denunciato

«Compro una pistola e ti sparo». E ancora: «Ti do talmente tante coltellate che ti voglio vedere morire». Sono le frasi contestate a un 51enne reggiano sottoposto dal Gip del tribunale di Reggio Emilia all’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento nei confronti degli anziani genitori che minacciava per ottenere denaro al fine di acquistare droga. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.



Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Correggio, da tempo l’uomo offendeva e minacciava di morte il padre e la madre 80enni, fino in alcuni episodi a lanciargli oggetti, bicchieri, telecomando per poi spintonarli, strattonarli e afferrarli per i capelli. I genitori si sono visti costretti a dargli duemila euro al mese che il figlio utilizzava per comprare sostanze stupefacenti. Infine, stanchi di queste condotte violente, i genitori lo hanno denunciato ed è scattata così l’indagine della Procura.