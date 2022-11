Bologna, mostra per errore la foto di una piantagione di Cannabis ai carabinieri: arrestato

Per mostrare la patente di guida ai carabinieri, che lo avevano fermato in auto per un controllo giovedì notte in via Macroni a Minerbio nel Bolognese, un operatore socio sanitario 22enne, dato che non l’aveva con se, ha pensato di mostrare una foto del documento. Nella gallery dello smartphone però, oltre a quell'immagine, per errore ha mostrato ai militari lo scatto di una piantagione di cannabis.

Quando i militari della Compagnia di Molinella hanno chiesto conto della coltivazione all’automobilista, il giovane, che ha ammesso di avere consumato marijuana, ha indicato loro il terreno di un amico, un coetaneo anche lui bolognese. Lì era stata coltivata la piantagione di cannabis, le piantine erano già state raccolte.

Perquisita l’abitazione del 22enne, i carabinieri hanno rinvenuto 210 grammi di marijuana, conservati in barattoli di vetro, un sacco di carta con 450 grammi della stessa sostanza e materiali per confezionarla. L’operatore socio sanitario, che lavora in una struttura privata, incensurato, è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope.