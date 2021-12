La conferenza sul Futuro dell'Europa arriva a Firenze

BRUXELLES - Al via i lavori del panel dei cittadini della Conferenza sul Futuro dell'Europa all'European University Institute (Eui) di Fiesole, fuori Firenze. Duecento cittadini da tutta l'Ue lavoreranno durante tutto il fine settimana per elaborare delle proposte per riformare l'Ue e adattarla alle sfide del futuro. Il panel di Firenze sarà dedicato al concetto di democrazia europea, stato di diritto e sicurezza. "Siamo onorati di avervi tutti qui. Con la vostra collaborazione trasformeremo questa occasione in un evento memorabile e utile all'Europa", ha detto il presidente del Eui, Renaud Dehousse, durante il suo discorso di benvenuto ai duecento cittadini arrivati questa mattina all'istituto. Le proposte formulate durante il panel, assieme a quelle raccolte sulla piattaforma digitale della conferenza, verranno presentate all'assemblea plenaria della conferenza prevista in gennaio e confluiranno poi nelle raccomandazioni finali che verranno presentate in primavera alle istituzioni Ue.

Usa la piattaforma digitale per dire la tua ---> https://futureu.europa.eu/

GUARDA LA DIRETTA