Forum ANSA: i fondi alle Regioni sono un'opportunità storica per il Green Deal

BRUXELLES - I fondi europei regionali per la transizione ecologica sono l'occasione per una svolta storica per l'Italia, con l'opportunità di fondi europei di entità straordinaria per la ripresa. La sfida è farlo in modo efficace. È il messaggio principale emerso dal Forum di Ansa Europa dedicato al Green Deal e le Regioni.

"Gli importi dal bilancio Ue sono straordinari, di un livello mai visto prima, la sfida è spenderli in modo condiviso e non lasciando indietro nessuno, dando assistenza a chi deve attuare i programmi, come anche i piccoli comuni", ha detto Francesca Raimondi della direzione generale Politiche regionali della Commissione europea.

"Non è solo una rivoluzione verde, ma una rivoluzione culturale e l'esperienza di comuni come il nostro ci dice che bisogna scommettere sulla partecipazione e sui cittadini come centro del cambiamento", ha sottolineato Claudia Berti, consigliera comunale di Capannori e componente del network europeo dei giovani amministratori locali.

"L'occasione è storica perché dobbiamo dimostrare anche alle opinioni pubbliche di tutta Europa che l'Italia è capace di rispondere a questo tipo di sfide", ha spiegato nel suo intervento l'europarlamentare Andrea Cozzolino, invitando tutti "a essere più audaci, per esempio con piattaforme interregionali per sviluppare i progetti per il Mezzogiorno".

Al Forum è intervenuto il vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao.

L'iniziativa - realizzata in collaborazione con la Dg Regio della Commissione Ue nel quadro del progetto 'Cohesion Matters' - parte dalla constatazione che l' obiettivo fissato dall'Ue (raggiungere la neutralità climatica entro il 2050) e tutti gli interventi che ciò comporterà anche a livello territoriale avranno un impatto molto importante che le amministrazioni locali si troveranno ad affrontare in prima battuta.

I partecipanti al Forum ANSA, ciascuno per la sua sfera di competenza, hanno dato il loro contributo al dibattito in atto nella prospettiva di gestire i fondi europei destinati al Green Deal non solo nel quadro dal Next Generation Eu ma anche nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei messi a disposizione per il periodo 2021-2027.

RIVEDI L'EVENTO:

Per ulteriori informazioni su Coesione e Green deal europeo, visita i seguenti link:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it

https://cohesiondata.ec.europa.eu/datastories

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy/