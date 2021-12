Mai più morti sul lavoro entro il 2030

BRUXELLES - Mai più morti sul lavoro nel 2030 e più sicurezza per tutti, compresi i lavoratori delle piattaforme come i rider di Uber, Deliveroo e Glovo. È il contenuto del parere del sindaco di Montalto di Castro, Sergio Caci (Ppe), approvato oggi alla riunione della commissione per la Politica sociale (Sedec) del Comitato europeo delle Regioni. Nel parere, i rappresentati degli enti locali si rammaricano che l'ambito di applicazione della proposta della Commissione europea per un quadro strategico dell'Ue in materia di salute e sicurezza sul lavoro escluda i lavoratori autonomi, compresi i lavoratori atipici delle piattaforme.

Inoltre, Caci invita a un maggiore coinvolgimento degli enti locali per prevenire gli infortuni e le malattie sul lavoro, ma anche i rischi psicosociali. "Il mondo del lavoro, a causa della pandemia, è notevolmente cambiato ed è giusto che la Commissione cerchi di anticipare i tempi su ogni aspetto che riguarda la sicurezza sul lavoro", ha detto il sindaco, sottolineando l'importanza di "una solida cultura della prevenzione" e chiedendo anche la creazione di uno strumento digitale apposito (ad esempio, un portale) al quale regioni e città possano fare riferimento quando ritengano opportuno o necessario fornire indicazioni al legislatore europeo in materia.

Il testo passerà adesso alla plenaria del Comitato a fine gennaio.