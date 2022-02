Ok dell'Ue a sostegno all'Italia da 22,4 mln per le autorità portuali

BRUXELLES - Via libera dell'Antitrust Ue allo schema di aiuti dell'Italia da 22,4 milioni di euro per sostenere le autorità portuali colpite dalla pandemia. Il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette ed è aperto alle società titolari di concessioni portuali in Italia che hanno registrato un calo significativo del fatturato nel 2021 a causa della pandemia di Covid-19 e delle misure restrittive messe in atto per limitare la diffusione del virus. L'Antitrust Ue ha riscontrato che il regime italiano è in linea con le condizioni del quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato, osservando in particolare che l'aiuto non supererà i 2,3 milioni di euro per impresa e sarà concesso entro il 30 giugno 2022. La misura è stata ritenuta necessaria, appropriata e proporzionata.