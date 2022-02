Al via la 30esima edizione del premio giornalistico Natali

BRUXELLES - Il premio europeo Lorenzo Natali al coraggio nel giornalismo compie 30 anni. Sono aperte le candidature per i giornalisti che trattano temi come la disuguaglianza, la povertà, il clima, l'istruzione, le migrazioni, il lavoro, il digitale, la sanità, la pace, la democrazia e i diritti umani.

La commissaria Ue per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, ha sottolineato che "le ricadute sulla democrazia che abbiamo visto durante la pandemia, le minacce ibride, la disinformazione e la riduzione degli spazi per la società civile sono tutti fenomeni inquietanti che coraggiosi giornalisti stanno affrontando" perciò il premio "è un simbolo del nostro sostegno a chi dà voce a chi non ne ha e porta alla luce la verità".

Da oggi fino al 31 marzo, i giornalisti che vogliono candidarsi possono inviare online il loro lavoro in formato scritto, audio e video. Una giuria composta da giornalisti di fama internazionale e specialisti dello sviluppo internazionale sceglierà i vincitori per ogni categoria, che saranno annunciati alla cerimonia di premiazione durante le Giornate europee dello sviluppo 2022, dal 14 al 15 giugno.