Tusk (Ppe), su sanzioni Italia e Germania hanno perso l'onore 

BRUXELLES, 25 FEB - "In questa guerra tutto è reale: la follia, la crudeltà di Putin, le vittime ucraine, le bombe che cadono su Kiev. Solo le vostre sanzioni sono immaginarie. Quei governi dell'Ue che hanno bloccato decisioni difficili (ad esempio Germania, Ungheria, Italia) hanno perso l'onore". Così via twitter il polacco presidente del Ppe ed ex presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk.