BRUXELLES - È online il nuovo numero di Cohesion Magazine, il quinto dall'inizio delle pubblicazioni. La rivista, con il patrocinio dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, si occupa di mostrare le realtà concrete dietro i fondi europei. In particolare, questo numero è dedicato alla cultura come mezzo per la ripresa dalla pandemia. "Investire in cultura e turismo vuol dire puntare sulla bellezza e sullo sviluppo dei luoghi, sulla rinascita delle periferie marginalizzate rispetto al resto delle aree urbane, sulla valorizzazione delle competenze delle persone di buona volontà e sulle enormi opportunità che il nostro Paese garantisce", si legge nella presentazione. "I tempi sono maturi per la definizione di politiche pubbliche efficaci nella promozione della tutela e della valorizzazione del patrimonio, attraverso una distribuzione intelligente delle risorse alle imprese creative e agli istituti culturali". Lo speciale è quindi dedicato a "Procida, capitale italiana della cultura 2022", con lo slogan "La cultura non isola". Cohesion Magazine è disponibile qui: https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/cohesion-m agazine-5/