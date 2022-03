Dall'Ue supporto tecnico per 225 progetti di riforma negli Stati

BRUXELLES - La Commissione Ue ha selezionato 225 progetti di riforma negli Stati membri nell'ambito del programma per il 2022 per lo strumento di supporto tecnico e relativi a come migliorare la resilienza, creare occupazione e crescita. L'obiettivo è in particolare quello di rafforzare la capacità istituzionale e amministrativa, elaborare e attuare riforme e investimenti.

"Mentre ci stavamo ancora riprendendo dalla pandemia, due settimane fa è scoppiata una nuova crisi in Europa. Lo strumento di supporto tecnico continuerà a sostenere gli Stati membri e le regioni nel raggiungimento di riforme in grado di migliorare la loro resilienza, sostenere le loro strategie di crescita, preparare le transizioni gemelle, digitali e verdi e garantire amministrazioni pubbliche efficienti e agili", ha affermato la commissaria Ue per la coesione e le riforme Elisa Ferreira.

Le riforme degli Stati membri sono sostenute dallo Strumento di supporto tecnico, con un bilancio totale di 116,8 milioni di euro per l'anno 2022. Tra i progetti oltre un terzo (36%) sono focalizzati su obiettivi del green deal e la metà (51%) sulla transizione digitale. Il 57% delle richieste selezionate sono collegate a riforme nell'ambito dei piani di ripresa e resilienza degli stati membri. Tra le novità alcuni anche progetti multinazionali o pluriregionali con supporto tecnico su come affrontare sfide comuni e in particolare la possibilità di promuovere scambi.