Ok dell'Ue a 1,4 mln di aiuti per ristrutturazione pmi in Valle d'Aosta

BRUXELLES - Via libera della Commissione europea a un sistema di aiuti di Stato da 1,4 milioni di euro per facilitare la ristrutturazione delle piccole e medie imprese in Valle d'Aosta. Il sostegno, che fa seguito a una precedente misura di aiuto approvata nel 2007 e scaduta nel 2014, durerà fino alla fine del 2026 e sarà a disposizione delle aziende in difficoltà attive in tutti i settori economici, ad eccezione dei settori finanziario, del carbone, dell'acciaio, dell'aviazione e dell'acquacoltura. L'aiuto assumerà la forma di garanzie pubbliche, prestiti agevolati, sovvenzioni dirette per un importo massimo del 60% dei costi di ristrutturazione. Bruxelles ha valutato l'intervento necessario, appropriato e proporzionato, senza effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi nell'Ue.