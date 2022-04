Macron-Le Pen, in Francia è già ripartita la caccia ai voti

PARIGI - È già cominciato il duello sul terreno tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. All'indomani del primo turno delle elezioni presidenziali, gli sfidanti nella corsa all'Eliseo sono partiti a caccia di nuovi consensi nella sconfinata provincia d'Oltralpe. Macron in terra lepenista, nel nord, a Denain tra i comuni più poveri di Francia, mentre Le Pen ha effettuato una visita a sorpresa 300 km più a sud, nel dipartimento della Yonne, per visitare una tenuta agricola. A due settimane da un ballottaggio che si annuncia serratissimo, il 24 aprile, Macron e Le Pen hanno bisogno di ampliare il loro bacino elettorale, in particolare tendendo la mano a quei tanti elettori, corteggiatissimi, del terzo qualificato Jean-Luc Mélenchon, come una sorta di ago della bilancia in vista del secondo turno. E forse non è un caso se in serata, intervistato da Bfm-Tv, Macron si sia mostrato aperto a discutere i contenuti della promessa riforma pensionistica invisa alla sinistra.

Secondo i dati definitivi trasmessi a metà giornata dal ministero dell'Interno, Macron si conferma in testa al primo turno con il 27,85% dei voti, avanti a Le Pen al 23,15%. Il terzo classificato, Jean-Luc Mélenchon, ottiene il 21,95% mentre l'astensione è stata del 26,31%, la più alta percentuale dal 2002, quando fu del 28,4% al primo turno. E i due candidati si sono già scontrati a distanza. Macron? "Quando è in difficoltà tira fuori il libretto degli assegni", ha ironizzato Le Pen, dicendosi "vicina" alla vittoria. Mentre il presidente, accolto nel nord con qualche slogan ostile ("Macron dimissioni", a cui i suoi sostenitori hanno subito replicato "Macron presidente"), ha fatto autocritica, dicendosi pronto a "completare" e "arricchire" il suo programma, "per convincere", incluso dal punto di vista sociale, gli elettori. Il numero due della France Insoumise, Adrien Quatennens, ha invece spiegato che il partito guidato da Mélenchon punta ad una sorta di "coabitazione" con Macron dopo le elezioni parlamentari di giugno. Il tribuno della sinistra radicale ha infatti invitato i suoi elettori a "non dare un solo voto a Le Pen", senza tuttavia appoggiare direttamente Macron.