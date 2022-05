Ok Ue a 44 milioni di aiuti all'Italia per il gruppo Mutti

BRUXELLES - La Commissione europea ha approvato l'investimento dell'Italia da 44 milioni di euro per l'ammodernamento del gruppo Mutti, specializzato nelle conserve alimentari. Lo ha annunciato oggi Bruxelles. L'aiuto sosterrà il progetto dell'azienda parmense volto a migliorare i suoi standard tecnologici e ambientali di trasformazione alimentare, in particolare in termini di ridotto consumo di acqua ed energia.

L'investimento punta anche alla trasformazione digitale, in particolare all'utilizzo di dati e tecnologie per migliorare i processi aziendali e i sistemi produttivi nel settore manifatturiero. Il budget totale del progetto di investimento ammonta a 105 milioni di euro, di cui 44 milioni di euro saranno coperti dall'Italia attraverso sovvenzioni dirette. Il progetto sarà attuato in un periodo di tre anni, dal 2022 al 2024. La Commissione ha valutato la misura proporzionata, appropriata e necessaria per conseguire gli obiettivi del progetto.