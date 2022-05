Ferreira al forum Eusair, bisogna rafforzare la cooperazione

Secondo lo studio Tevi 2050 del programma di cooperazione europeo Espon, specializzato in analisi regionali, il territorio compreso nella macro-regione sarà sempre più attraversato da disuguaglianze alimentate da una transizione incompleta all'economia sostenibile, dallo spopolamento e dal divide digitale. Entro il 2050, osservano i ricercatori, ci saranno luoghi che si saranno adattati già alle misure previste dal Green Deal europeo, avranno trasformato la propria economia e la società, traendo vantaggio dallo sviluppo delle tecnologie blu. Una serie di elementi, invece, impediranno a molti territori della macroregione di dispiegare il proprio potenziale per raggiungere gli obiettivi del Green Deal. Le aree naturali, turistiche e rurali, nonché gli hub di trasporto sono, secondo lo studio, tra i territori più vulnerabili nello scenario ipotizzato. In particolare, per le aree naturali, che risentiranno di più degli effetti dei cambiamenti climatici, la principale sfida proverrà dalla perdita della biodiversità. Stesso discorso per le aree turistiche che come conseguenza, vedranno ridotta la propria attrattività a vantaggio di altre mete con una più elevata qualità ambientale. La perdita di biodiversità avrà ricadute negative sull'agricoltura nelle aree rurali, esposte anche al declino della popolazione e alla scarsa accessibilità. Gli hub di trasporto, infine, dovranno fare massicci investimenti nel passaggio ad una mobilità più sostenibile.