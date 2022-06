Ok a 5 milioni di aiuti per i bus turistici in Italia

21 Giugno 2022,14:18 BRUXELLES, 16 GIU - Luce verde della Commissione europea a un sistema di aiuti di stato italiano da 5 milioni di euro a sostegno degli operatori di autobus turistici colpiti dalla pandemia. L'aiuto, sotto forma di sovvenzioni dirette, non supererà i 2,3 milioni di euro per beneficiario e sarà concesso entro il 30 giugno 2022 alle compagnie di autobus abilitate all'esercizio dei servizi di trasporto turistico con bus coperto che non sono soggette a oneri di servizio pubblico e che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 30% nel 2021 rispetto al 2019. Lo scopo è soddisfare le esigenze di liquidità dei beneficiari e aiutarli a continuare le loro attività durante e dopo la pandemia. La Commissione ha riscontrato che l'iniziativa è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo, necessaria, adeguata e proporzionata. © Riproduzione riservata