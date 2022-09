In regalo 35mila biglietti ai neo-maggiorenni per viaggiare

BRUXELLES - Trentacinque mila pass gratuiti dedicati a chi compie 18 anni per esplorare l'Europa e la sua cultura in treno, gratis. Riaprono l'11 ottobre le candidature per partecipare al programma 'DiscoverEU', rivolto ai giovani provenienti dai Paesi del programma Erasmus+, e aggiudicarsi un biglietto ferroviario per andare alla scoperta del Vecchio Continente.

Per tentare la sorte basterà fare domanda sul Portale europeo dei giovani (https://europa.eu/youth/home_it) rispondendo a un quiz. C'è tempo fino al 25 ottobre. Le ragazze e i ragazzi che hanno compilato con successo il quiz di selezione, e che sono nati tra il 1 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004, potranno viaggiare in Europa per un massimo di 30 giorni dal 1 marzo 2023 al 29 febbraio 2024. I vincitori continueranno inoltre a beneficiare di una carta sconto per oltre 40mila servizi fra trasporti pubblici, cultura, alloggio, cibo e sport.

La commissaria per l'Innovazione e la cultura, l'istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel, ha augurato buona fortuna a tutti i candidati e aggiunto: "Promuovere gli scambi culturali attraverso viaggi sostenibili non potrebbe essere più rilevante di quanto lo sia oggi".