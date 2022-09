Nasce la Newsroom Europea, agenzie alleate contro le fake news

BRUXELLES - Diciotto agenzie di stampa da tutta Europa riunite in una redazione per raccontare l'Unione europea che verrà: questo in sintesi l'obiettivo della 'European Newsroom', progetto di cooperazione finanziato dalla Commissione europea che vede coinvolte ANSA, Afp, Dpa e molte altre testate nazionali.

Uno spazio giornalistico paneuropeo, come lo ha ribattezzato il commissario Ue al mercato unico, Thierry Breton, che verrà inaugurato martedì prossimo (6 settembre) presso la sede dell'agenzia di stampa Belga, a Bruxelles. A tenere a battesimo l'Erasmus del giornalismo ci saranno tra gli altri i vice presidenti della Commissione europea Vera Jourova, responsabile dei valori e della trasparenza, e Margaritis Schinas, responsabile per la promozione dello stile di vita europeo.

All'evento saranno presenti tra gli altri anche l'ambasciatore Francesco Maria Talò, rappresentante permanente d'Italia alla Nato, l'amministratore delegato dell'ANSA Stefano De Alessandri e il ceo di Dpa Peter Kropsh. 'Una collaborazione tra le agenzie di stampa europee per condividere le migliori pratiche, migliorare la qualità delle notizie e combattere la disinformazione: ecco cos'è la European Newsroom', ha detto De Alessandri in vista dell'evento.

Il progetto punta a promuovere uno spirito di cooperazione tra giornalisti dei Paesi Ue e di quelli dei Paesi candidati all'ingresso rafforzando lo spazio informativo europeo e l'accesso dei cittadini ad un'informazione di qualità che faccia anche da argine contro il dilagare della disinformazione. Oltre all'attività redazionale, i giornalisti delle testate coinvolte saranno impegnati anche in corsi di formazione, ad esempio sulle fake news ed il fact checking. Il sito multilingue è consultabile all'indirizzo European News Room.