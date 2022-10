Gualtieri, a Eurocamera per presentare Roma come sede Antiriciclaggio Ue

BRUXELLES - "Con Metsola abbiamo parlato della candidatura di Roma a ospitare la sede autorità antiriciclaggio Ue, che sarà anche l'oggetto del mio incontro oggi alle 18.15 con la commissaria Ue alle autorità finanziarie, McGuinness". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dopo il suo incontro con la presidente del Parlamento europeo a Bruxelles. "Roma ha tutte le carte in regola è un'ottima sede ben collegata che offre l'esperienza delle autorità antiriciclaggio italiane e della Guardia di Finanza: un'eccellenza in Europa", ha spiegato Gualtieri. Il sindaco ha poi spiegato di aver anche presentato "il programma NexGenerationRome, la guida per l'amministrazione romana incentrata su innovazione e coesione territoriale ispirata al NextGenerationEu" e di aver anche discusso della candidatura di Roma a Expo 2030.