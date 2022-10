Upi Emilia-Romagna, 'riportare uffici Europa nelle province'

BRUXELLES - "L'Emilia Romagna è capofila per Upi nazionale, per riportare la centralità del ruolo degli uffici Europa nelle province" e di conseguenza "ridare respiro, fiducia, forza e anche legittimazione alle Province, in quanto ente intermedio fondamentale, prezioso e strategico". Lo ha detto la direttrice di Upi Emilia Romagna, Luana Plessi, al termine della missione di tre giorni a Bruxelles di una delegazione dell'associazione che rappresenta tutte le Province dell'Emilia-Romagna.

L'obiettivo di riportare gli uffici Europa nelle province è stato condiviso anche dalla giunta regionale con la quale Upi sta sottoscrivendo un protocollo di intesa che "darà sostegno al duplice obiettivo di ripristinare al proprio interno gli Uffici Europa con personale preparato sul tema della rendicontazione e della programmazione e quindi dare - attraverso tali uffici - supporto ai piccoli comuni che autonomamente non hanno gli strumenti" per fare questo tipo di attività.

Nel corso della missione a Bruxelles, promossa dall'eurodeputata del Pd, Elisabetta Gualmini, la delegazione ha visitato le sedi delle istituzioni europee tra cui il Parlamento Ue, la Commissione europea e il Comitato europeo delle Regioni. "Speriamo davvero che questo questo viaggio sia di stimolo di acceleratore per ridare vita e spazio a una progettazione interna che dia supporto al territorio, agli enti, ai Comuni", ha concluso Plessi.