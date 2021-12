Ultimi appuntamenti della rassegna èARTE

A Palazzo Bossi Bocchi terminano gli appuntamenti autunnali della rassegna “èArte” - realizzata in collaborazione con Artificio Società Cooperativa - con un incontro del ciclo “Mezz’ora d’arte con” e una conferenza de “I giovedì dell’arte”.

Il 9 dicembre alle 17, Isotta Langiu condurrà il pubblico in un viaggio tra le diverse modalità del martirio fornite dagli artisti di ogni epoca. Scuoiati vivi, rosolati a fuoco lento su una graticola, mutilati dei loro organi più vitali o trafitti da un nugolo di frecce, i santi del martirologio cristiano e la vasta casistica di strumenti, torture, modalità del martirio, forniscono agli artisti di ogni epoca motivi, non solo per la loro ispirazione, ma anche per supportare la curiosità di schiere di fedeli desiderosi di exempla, cui conformare la loro tribolata esistenza.

L’ultimo appuntamento in calendario, previsto il 12 dicembre alle 16 a cura di Francesca Campanini, avrà invece l’obiettivo di andare alla scoperta del magnifico collier appartenuto a Maria Luigia e da lei donato alla figlia Albertina Sanvitale, oggi conservato nelle Collezioni di Fondazione Cariparma.

Gli incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni: www.fondazionecrp.it