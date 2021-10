A Corcagnano... "Una risata ci salverà"

Sarà un “pot pourri” delle migliori scene delle commedie di questi vent’anni lo spettacolo che andrà in scena sabato 23 ottobre alle 17 e alle 21 al teatro Magliani di Corcagnano. In scena, interpretati da Loredana Baldacchino, Maddalena Barilli, Amelia Carfagnini, Rosanna Coruzzi, Rosalba Esposito, Gabriella Eugeni, Liliana Fariselli, Anna Guazzi, Isella Mantovi, Angela Marvisi, Luisella Notari, Marta Pioli, Carla Poletti, Mariella Salvini, Agnese Traina e Francesca Valenti, torneranno tutti i personaggi dei copioni più belli, nel ricordo delle amiche-attrici che, in questi anni, sono mancate. Il costo del biglietto d’ingresso è fissato in 10 euro e tutto l’incasso sarà devoluto a Verso il Sereno. Per assistere allo spettacolo è necessario il Green Pass e la prenotazione prenotazione al 348/9009893.

