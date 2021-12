La magia del gospel e l’aroma del caffè etiope: brindisi di Natale di Parma Per gli Altri

Torna l’annuale appuntamento con il Natale di Parma Per gli Altri all’insegna della solidarietà. Per salutare in amicizia e armonia l’arrivo delle feste, l’Associazione invita soci e amici al tradizionale brindisi natalizio domenica 12 dicembre 2021 alle ore 18.00 nella splendida location di BDC – Borgo Colonne, 28.

La serata, che si aprirà con i saluti della Presidente Paola Salvini, sarà ricca di emozioni e magia in musica grazie alla generosa partecipazione del RCC Gospel Choir che allieterà tutti i presenti con uno speciale concerto di canti gospel, per condividere messaggi d’amore, pace e speranza, con l’accompagnamento di Andrea Comani, Marcello Canuti e Fabio Lanzi. A seguire, la grande musica continua con le note jazz dell’acoustic duet Mara Mazzieri e Claudio Tuma che regaleranno un emozionante breve concerto. Nel frattempo, l’aroma del caffè si sarà fatto sentire, mentre le donne della comunità etiope di Parma prepareranno per tutti gli ospiti la tradizionale cerimonia del caffè.

Durante la serata, sarà possibile acquistare i prodotti solidali che Parma Per gli Altri offre in occasione del Natale, fra cui il panettone artigianale realizzato con il Miele Etiope dallo chef stellato Massimo Spigaroli, il cui ricavato sarà devoluto al sostegno della Clinica Santa Maria di Shellalà.

La serata si concluderà con un brindisi benaugurale e di auguri per tutti.

Si ringraziamo Lucia Bonanni e lo staff di BDC per l’ospitalità.

Ingresso libero ad offerta. Green Pass e uso di mascherina richiesti.