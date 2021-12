Mostra mercato natalizia Rocca e natura - Speciale Santa Lucia

Arriva "Rocca e Natura - Speciale Santa Lucia", la mostra mercato di bancarelle a tema natalizio, e non solo, attorno alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (19 km da Parma), tutto il giorno dalle 8.30 alle 18.30 circa.

Il borgo – addobbato a festa con l'albero davanti al Castello illuminato – festeggia la ricorrenza tradizionale di Santa Lucia. A due settimane dal Natale potrete cercare regali e curiosità con un occhio di riguardo all’artigianato locale tra oggetti tradizionali per addobbare la tavola durante le feste, ninnoli per bambini, giochi in legno, composizioni di fiori, candele profumate, saponette, centrotavola natalizi e molte sorprese.

La Rocca Sanvitale è aperta alle visite guidate e nel pomeriggio - con prenotazione obbligatoria – organizza per bambini e famiglie le "Visite Fatate" a tema Santa Lucia.

La Rocca si erge, incantevole, al centro del borgo, circondata da ampio fossato colmo d'acqua: racchiude uno dei capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e Atteone. All'interno della Rocca ancora intatto l'appartamento nobile dei Sanvitale.

L'iniziativa, organizzata da Comune di Fontanellato con Cooperativa Parmigianino, vede il coinvolgimento di alcune associazioni di volontariato del territorio protagoniste in piazza: un modo per essere presenti - dopo due anni di pandemia in cui tanto si sono spese ed impegnate per il bene comune – e sensibilizzare le persone sull'importanza della salute, di corretti stili di vita e di quanto siano fondamentali coloro che accorrono in primo soccorso per aiutare il prossimo e contribuire in maniera determinante a salvare vite umane.

Ecco perché troverete, in uno spazio dedicato, i giovani volontari della Croce Rossa Italiana - Comitato di Fontanellato disponibili a dare informazioni sull'attività di primo soccorso; ci saranno gli Operatori del Sorriso che intratterranno i più piccoli con letture di fiabe e animazioni. Il Corpo Bandistico di Fontanellato Luigi Pini propone dalle 10 alle 11.30 un concerto con repertorio natalizio per allietare l'atmosfera con musiche che rallegrano e fanno bene al cuore. Il Gruppo Alpini di Fontanellato preparerà Vin Brulè e Bombardino per riscaldare lo spirito nell'aria frizzante di dicembre. Troverete anche uno spazio a tema dedicato agli Amici di Priorato che proporranno oggettistica natalizia di loro produzione.

Una giornata di festa all'insegna del rispetto di tutte le normative in vigore anti-Covid19.

rocca@fontanellato.org

Telefono per informazioni: Cooperativa Parmigianino, 348.0187813

Foto: Cooperativa Parmigianino - Archivio Rocca e Natura e Rocca Sanvitale by M.Rivara