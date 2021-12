Mostra "Parma città d'arte: simboli, luoghi, personaggi"

PARMA, CITTA’ D’ARTE: simboli, luoghi, personaggi

INAUGURAZIONE SABATO 18 DICEMBRE 2021 ALLE ORE 17.00

Presso Galleria S.Andrea

Via Cavestro 6, Parma



Dal 18 dicembre 2021 al 13 gennaio 2022



Orari di apertura al pubblico:



Da martedì a sabato 10-12 e 16-19; domenica 16-19

Chiusura: tutti i lunedì e i giorni 24-25-26-31 dicembre e 1-2-6 gennaio



L'associazione UCAI Sezione di Parma è lieta di presentare la tradizionale Collettiva di Natale dei soci. Quest’anno, a chiusura della nomina di Parma Capitale Italiana della Cultura, la mostra sarà dedicata proprio alla nostra città. Infatti, le più di quaranta opere esposte tra dipinti, disegni, fotografie, sculture rappresentano un sentito omaggio alla Petit Paris, scorci e vedute dei borghi e dei palazzi, ritratti di figure storiche come poeti e scrittori, interpretate in chiave sia astratta che figurativa.

Ad arricchire la mostra, una particolare selezione di violini e viole, realizzati dagli allievi dei Maestri Liutai Giorgio Giliotti e Luciano Grassani.L’ esposizione, che inaugura sabato 18 dicembre alle ore 17, rimarrà aperta per tutto il periodo natalizio fino a giovedì 13 gennaio 2022.