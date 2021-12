Giovedì 16 dicembre, nell'ambito di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021, si terranno il convegno e l'inaugurazione della mostra VOI SIETE QUI. City Branding: lo scenario italiano e i progetti di Edenspiekermann per Amsterdam, Santa Monica e Parma, promossi da CSAC - Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma e prodotti dal Comitato per Parma 2020, con l’organizzazione di Electa e il contributo di Crédit Agricole.



Dalle ore 10.30 alle 13.30, l’auditorium Green Life di Crédit Agricole a Parma ospiterà il convegno, che sarà introdotto dai saluti istituzionali di Paolo Alinovi (Vice Presidente Comitato per Parma 2020), Ezio Zani (Direttore del Comitato per Parma 2020), Michele Guerra (Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Parma), Crédit Agricole e Amedeo Palazzi (Responsabile strategia, marketing, immagine e comunicazione di Parma 2021). Seguiranno gli interventi di Federico Pizzarotti (Sindaco di Parma e Presidente del Comitato per Parma 2020), Davide Galimberti (Sindaco di Varese), Luigi De Mossi (Sindaco di Siena), Marco Pasquali (Sindaco di Sabbioneta), Prof. Gianni Sinni (Università Iuav di Venezia), Prof. Marco Tortoioli Ricci (Presidente AIAP), Christian Hanke (Edenspiekermann), Prof.ssa Cinzia Ferrara (Università degli studi di Palermo). Modera Filiberto Molossi (Gazzetta di Parma).



Dopo il convegno, alle ore 15 è prevista l’inaugurazione della mostra, allestita nei suggestivi spazi dell’Abbazia di Valserena presso lo CSAC dell’Università di Parma. L'esposizione esplora l’idea del City Branding e propone al pubblico esempi significativi di un importante fenomeno contemporaneo che trova il suo sviluppo in diversi ambiti di ricerca, dal marketing all’urbanistica, dalle scienze sociali al design, con l’obiettivo d’indagare le strategie di comunicazione racchiuse dietro la costruzione dell’identità visiva di una città. La mostra riunisce una selezione puntuale di progetti dedicati al City Branding italiano, insieme all’esperienza internazionale dello studio Edenspiekermann che presenta i casi studio di Parma, Amsterdam e Santa Monica, ed è accompagnata dalla pubblicazione del catalogo edito da Electa.

Info e prenotazioni per il convegno:

Prenotazione via app Parma 2020+21



Da normativa vigente, per accedere all’evento è necessario essere in possesso di Super Green Pass

Per maggiori informazioni scrivere a voisietequi@electa.it

oppure telefonare allo 0521 031880