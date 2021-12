Mostra collettiva di scultura e pittura

Per iniziativa dell’associazione collecchiese «Azione Arte», giovedì alle 17 sarà inaugurata una mostra collettiva di pittura e scultura che resterà aperta sino al 7 gennaio. E’ allestita nella sede dell’associazione organizzatrice situata a Collecchio in Via Varra 11, presso la locanda «Il Casale». Esporranno loro opere 9 artisti.