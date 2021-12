Un laboratorio per i bambini più piccoli

Diversi appuntamenti animeranno il centro storico di Borgotaro nella giornata di sabato: dalle 16, l’associazione «Insieme per Vivere» sarà in piazza Manara per gli auguri alla popolazione, mentre l’Assistenza pubblica invita i più piccoli al laboratorio «Orso soccorso» in via San Domenico, dove potranno gustare anche la cioccolata calda offerta dalla gelateria «da Beppe». Alle 21, nella chiesa di San Domenico, risuoneranno infine le note del tradizionale concerto della Corale lirica Valtaro, ad ingresso libero con controllo del green pass.