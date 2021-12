Il Polo di affezione Lilli e il Vagabondo invita alla merenda di Natale

Il punto di incontro tra grandi e piccini a Natale è nell'attesa di qualcosa di meraviglioso. Gli ospiti del canile ad aspettare sono purtroppo abituati. Al Polo di affezione di Via Melvin Jones tanti cani aspettano una nuova vita e una famiglia a cui dare e da cui ricevere affetto purtroppo anche per anni.

Per queste Feste facciamo gli auguri anche a loro e con loro!



Un appuntamento natalizio a quattro zampe è promosso dall'Assessorato al Benessere del Comune di Parma la prossima domenica 18 dicembre, quando tutta la città è invitata ad una golosa merenda natalizia, tra molte code in movimento all'interno degli spazi del canile.



Ci sarà anche Babbo Natale, e ci sono da fare tanti giochi per i più piccoli, e tutti potranno farsi un selfie a sfondo natalizio. Tutti i bambini i potranno trovare il calendario e i gadgets che i volontari preparano ogni Natale.

"Lo slogan dell'Assessorato per queste Festività recita UN ANIMALE E'PER SEMPRE "E' un dono non è un pacco! Prima di regalare un cucciolo pensaci bene". "Ricorda l'Assessora Nicoletta Paci "Questo appuntamento festoso che abbiamo organizzato in canile per la prossima domenica vuole essere un'occasione per mostrare a più persone possibili la differenza di una scelta. Un animale non è il suo aspetto, un cane o un gatto accompagnano le giornate di una famiglia donando devozione e imperdibili momenti di tenerezza.

Gli animali che vengono adottati aggiungono la loro gratitudine palpabile. A Natale se avete scelto di fare entrare un nuovo membro in famiglia prima di pensare ad un cucciolo con pedigree passate a conoscere quelli che possono essere adottati! Vi aspettiamo domenica: non riuscirete a non innamorarvi dei piccoli e grandi padroni di casa del Canile Comunale. Venite alla merenda di Natale la prossima domenica pomeriggio dalle 14 alle 17.