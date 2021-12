Lo storico concerto di Vienna 1992 sul grande schermo

Il 21 dicembre alle 21 è in programma la proiezione su grande schermo, a ingresso gratuito, di «Christmas in Vienna», storico concerto di Natale del 1992 interpretato da Diana Ross, José Carreras e Plácido Domingo E’ il secondo appuntamento, dopo la diretta streaming della Prima della Scala, di «C’era una volta l’opera», rassegna di proiezioni che proporrà al pubblico grandi manifestazioni operistiche e che riprenderà nel gennaio 2022 con nuovi appuntamenti che verranno resi noti prossimamente. Il programma del Concerto di Natale dal vivo del 20 dicembre ripercorrerà alcuni dei Canti di Natale più celebri di sempre, passando dal repertorio classico a quello popolare e attraversando le culture musicali di tutto il mondo, dal «Wigenlied» di Brahms a «Mille cherubini in coro» di Schubert, da «Amazing Grace», inno cristiano inglese del Settecento, alla versione inglese di «Stille Nacht», da «Panis Angelicus», inno di San Tommaso D’Aquino nella versione più famosa di César Franck a «O Holy Night», da «White Christmas» a «Auld Lang Syn», da «Let it snow» a «We Wiss you a Merry Christmas», da «Kum Ba Yah, My Lord» a «Feliz Navidad».