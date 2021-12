I concerti di Natale dell'Accademia

Venerdì 24 dicembre alle ore 16.30 nella Chiesa di San Giovanni Evangelista, l'Accademia Organistica di Parma propone un suggestivo appuntamento in vista dell'imminente festività del Natale con l'esecuzione del Concerto per la notte di Natale di Arcangelo Corelli, oltre al secondo concerto brandeburghese ed il concerto per violino e oboe di Johann Sebastian Bach

dall'Orchestra da camera di Parma. Solisti saranno Marco Bronzi al violino, Paolo Grazia, oboe, Roberto Rigo, tromba piccola, Fabiano Martignago, flauto dolce. L'ingresso è per tutti gli appuntamenti gratuito, con obbligo di prenotazione tramite app Parma 2020+21 (green pass rafforzato obbligatorio).