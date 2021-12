I concerti di Natale dell'Accademia

Domenica 26 dicembre, alle 16 in Cattedrale, sarà l'organista Francesco Tasini ad eseguire un raffinato programma interamente dedicato a Johann Sebastian Bach al grande organo Serassi della basilica. In collaborazione con il Progetto Culturale Diocesano. L'ingresso è per tutti gli appuntamenti gratuito, con obbligo di prenotazione tramite app Parma 2020+21 (green pass rafforzato obbligatorio).